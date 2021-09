Muti-Konzert beendete Feierlichkeiten zu Ehren Dantes

Das Jahr der Feierlichkeiten zum 700. Todestag des italienischen Nationaldichters Dante Alighieri ist am Sonntagabend in Ravenna, Todesstadt des Poeten, mit einem Konzert von Riccardo Muti zu Ende gegangen. Muti dirigierte das Jugendorchester "Luigi Cherubini", das von Musikern des Orchesters und dem Chor des Maggio Musicale Fiorentino begleitet wurde.

Die Dante-Symphonie, die Liszt mit einem Magnificat abschloss, beendete das musikalische Programm des Konzerts. Dieses wird am Montagabend in Dantes Geburtsstadt Florenz und am Mittwoch in Verona, wo sich der Poet lange aufhielt, wiederholt. Damit werden drei Städte symbolisch verbunden, die in Dantes Leben eine wichtige Rolle spielten.

Am 5. September 2020 hatte Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella mit der Rückgabe eines prächtig restaurierten Grabmals an die Stadt Ravenna die Feierlichkeiten zu Ehren Dantes eröffnet. Am gestrigen Sonntag wurde das Dante-Jahr abgeschlossen. Dutzende italienische Bürgermeister versammelten sich an dem Tag in Ravenna. Zu diesem Anlass lasen die Schauspieler Lino Guanciale und Sandro Lombardi den XXVI. Gesang des Infernos und den V. Gesang des Fegefeuers. In der Basilika San Francesco, in der der Dichter 1321 beigesetzt wurde, fand eine Messe zu Ehren Dantes statt, die von Kardinal Gianfranco Ravasi, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für Kultur, zelebriert wurde.