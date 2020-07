Muti dirigiert wieder die "Italian Opera Academy"

Riccardo Muti stellt sich verstärkt in den Dienst für den Nachwuchs und dirigiert wieder die "Italian Opera Academy". Damit gibt er jungen Künstlern die Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit großen Werken italienischer Komponisten. Bis zum 31. Juli widmet sich Muti in Ravenna mit angehenden Dirigenten, Sängern und Korrepetitoren den Opern von Pietro Mascagni.

In der Adria-Stadt Ravenna, Sitz seiner Familie, gründete Muti 2004 das Jugendorchester "Luigi Cherubini" und 2015 eine internationale Opernakademie. Diese Institution dient dem Dirigenten dazu, seine Erfahrungen an junge Kollegen weiterzugeben. In den vergangenen Jahren hatte sich Muti Verdis Opern "Falstaff", "La Traviata" und "Aida" gewidmet. Im vergangenem Jahr war die Mozart-Oper "Figaros Hochzeit" an der Reihe, die Muti als "italienisches Werk" betrachtet.