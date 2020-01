Mut und Nächstenliebe

Am Donnerstag, dem 9. Jänner 2020, wurde im Salomon-Sulzer-Saal das Buch „Monsignore Georg Schelling“ vorgestellt, das einem bemerkenswerten Vorarlberger Geistlichen gewidmet ist.

Georg Schelling (1906 – 1981) war nur wenige Jahre als Kaplan und Volksschullehrer in Hohenems tätig, hatte mit seiner nicht immer angepassten Geradlinigkeit und Seelsorge im Dienste an den Menschen aber Spuren in der Stadt hinterlassen. Sein auch journalistisches Eintreten gegen den Nationalsozialismus führte später zu einer siebenjährigen Internierung im KZ Dachau als politischer Häftling. Auch hier war Schelling als „Lagerkaplan“ tätig – von ebenfalls dort festgehaltenen 2.700 katholischen Priestern gewählt.