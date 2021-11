Mut und Innovation

Spannende Referenten beim 38. Vorarlberger Wirtschaftsforum.

Das Vorarlberger Wirtschaftsforum wurde auch bei der 38. Auflage seiner Rolle als wichtiger Treffpunkt mehr als gerecht und diente der äußerst bedeutsamen Vernetzung der wirtschaftlichen Kräfte in Vorarlberg. Damit leistet die größte Wirtschaftsveranstaltung des Landes auch einen nicht mehr wegzudenkenden Beitrag zur Stärkung des Standorts. Den Veranstaltern ist es auch heuer wieder gelungen, mit Themen wie „Erfolgsfaktoren für Wachstum und Innovation in einer postpandemischen Zeit“ von Verhaltensökonom Ernst Fehr, „Rückkehr zum menschlichen Maß – was morgen wirklich zählt“ des Schweizer Trend- und Konsumforschers und Präsidenten der Gottlieb & Adele Duttweiler Stiftung, David Bosshart oder „Gemeinsam die Pandemie bewältigen.“ des Vice President Global Commercial and General Manager beim Pharmaunternehmen Biontech, Michael Böhler für spannende Diskussionen zu sorgen. Nicht zu vergessen: Der erste öffentliche Auftritt des österreichischen Bundeskanzlers, Alexander Schallenberg, in Vorarlberg, der sich den Fragen von VN-Chefredakteur Gerold Riedmann stellte.