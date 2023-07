„Mut für morgen“: Sommerinstallation in der Marktstraße eröffnet

Bei strahlendem Sonnenschein, entsprechend leuchtenden Fahnen und einer angenehmen, leichten Windbrise wurde vergangenen Freitag die neue Sommerinstallation in der Hohenemser Marktstraße offiziell eröffnet.

Ausgangspunkt der gelungenen Sommerinstallation bildete das Hohenemser Kulturfest „emsiana“, das sich dieses Frühjahr dem Motto „Über Mut“ verschrieb und so den Startschuss für vielfältige Initiativen und Kooperationen bildete. Ein solches Kooperationsprojekt war auch die Zusammenarbeit des SDG Forum Vorarlberg mit dem Kulturreferat der Stadt Hohenems in einem „Artist in Residence“-Projekt, bei dem Fotografen aus Kolumbien mutige Unternehmerpersönlichkeiten aus Hohenems porträtierten, die zukunftsorientiert handeln.

Dieses Vorläuferprojekt und das „emsiana“-Motto „Über Mut“ wurden zur Grundlage für die Sommerinstallation, die Fragestellung als auch Teilnehmendenkreis nochmals deutlich erweiterte. „Vor dem Hintergrund des diesjährigen 40-Jahr-Jubiläums der Stadterhebung war für uns schnell klar, dass wir bei der Sommerinstallation den Blick nicht zurück, sondern vielmehr nach vorne richten wollen“, so Stadtmarketing-Geschäftsführer Clemens Osl. Daher wurde entschieden, anhand von fünf konkreten Fragestellungen die Emser Bevölkerung und in Hohenems beruflich Tätige um ihre Wortspenden zu bitten:

· Mutig ist, wer … · Wozu braucht es immer wieder aufs Neue Mut in deinem Alltag? · Das Schönste am Mutigsein ist … · Wohin kann Mut uns als Gemeinschaft führen? · Welche mutigen Grundhaltungen braucht eine Gesellschaft von morgen?

Die Hohenemser Grafikerin Monika Dür erklärte, wie sie am Strand in „Finale Ligure“ die Idee zur Gestaltung fand. Der Farbverlauf der Fahnen symbolisiere Vielfalt, Veränderungsmöglichkeit und Mut zugleich, während die bewusst erst auf den zweiten Blick zu erkennende Welle auf den Fahnen für den Mutwind stehe, der durch Hohenems blasen soll.

„In den Wortspenden ist Unglaubliches dabei: Von intimen Einblicken in die Psyche der Zitatgebenden bis zu umsichtigen Gedanken zu einem guten Miteinander unserer Gesellschaft“, so Clemens Osl. Neben den Fahnen in der Marktstraße, die nun bis Anfang Oktober hängen werden, sind daher auch weitere Aktionen angedacht, um die eingegangenen Rückmeldungen als Inspirationsquelle nutzbar zu machen. Das städtische Kulturreferat ist in Vorbereitung einer „Mutdruckerei“, bei der gegen Sommerende Zitate aus der Sommerinstallation auf T-Shirts, Stofftaschen, Postkarten u. v. m. gedruckt werden können, um den „MUT FÜR MORGEN“ weiter nach außen zu tragen. Nähere Infos folgen.