„Mut für morgen“: Sommerinstallation 2023 in der Hohenemser Innenstadt

Die Stadt Hohenems feiert 2023 das 40-Jahr-Jubiläum der Verleihung des Stadttitels. Neben dem Rückblick richtet die Stadt aus diesem Anlass ihren Blick gezielt nach vorne.

Welche mutigen Grundhaltungen sollen die Gesellschaft und Stadt von morgen auszeichnen? Welchen Mut brauchen wir bereits heute für ein lebenswertes Morgen? Was ist das Schönste am Mutig sein? Zu Fragen wie diesen haben sich Menschen unterschiedlicher Lebensphasen und Tätigkeitsbereiche aus Hohenems eingebracht – Unternehmer, Kulturschaffende, Senioren, Lehrlinge, Schüler u. v. m. Entstanden ist eine bunte, einzigartige Sommerinstallation in Form von Fahnen in der Marktstraße. Sie spiegeln die Vielfalt von Hohenems wider und zeigen einen mutigen Geist, der für die weitere Entwicklung der jüngsten Stadt Vorarlbergs Großes erwarten lässt. „Mut für morgen“ steht für den inspirierenden Wind voller Zukunftsfreude, der durch Hohenems weht.