Muslimische Jugend besuchte erstmals Auschwitz

Erstmals hat eine Delegation der Muslimischen Jugend Österreich die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Auschwitz-Birkenau besucht.

Knapp 20 Jugendlichen aus sechs Bundesländern wurde Freitag und Samstag ein Einblick in das grausamste Vernichtungslager des Nationalsozialismus gegeben, in dem mehr als 1,1 Millionen Menschen ums Leben gekommen waren.

Die Gruppe, die übrigens in einer christlichen Einrichtung untergebracht ist, war Donnerstag spät abends in Auschwitz (Oswiecim) eingetroffen und besuchte am Freitag vier Stunden lang die Gedenkstätte im Stammlager. Am Samstag war eine ebenso lange Führung in Birkenau vorgesehen.