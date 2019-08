"Muslim Fashion"-Schau hat wichtige Diskussion ausgelöst

Die Schau war umstritten, aber für das Museum ein großer Erfolg: Am Sonntag (1. September) geht die Ausstellung "Muslim Fashion" im Frankfurter Museum Angewandte Kunst zu Ende. Das Museum schätzt, dass bis dahin rund 100.000 Besuche gezählt werden. Die Reaktionen seien "größtenteils und überwiegend positiv" gewesen, sagte der Direktor des Museums, Matthias Wagner K..

Frankfurt hatte die Schau über die Ausdrucksformen muslimischer Mode in aller Welt aus San Francisco übernommen. Konzipiert wurde sie vom ehemaligen Frankfurter Museumsdirektor Max Hollein. Anders als in den USA hatte es in Deutschland schon im Vorfeld heftige Kritik gegeben. Die Verantwortlichen machten sich zu "nützlichen Idioten des politischen Islam", seien "Handlanger von Frauenunterdrückung", lauteten einige der Vorwürfe.