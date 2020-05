Musikschule: Unterricht im kommenden Schuljahr 2020/2021

Seit dem 18. Mai 2020 unterrichtet die tonart Musikschule wieder vor Ort im Einzel- und Kleingruppenunterricht.

Eine weitere Öffnung des Unterrichts für „Elementares Musizieren“, für Ensembles, Bands und Orchester, steht in Aussicht. Sobald dies möglich ist, werden die Schüler zeitnah persönlich informiert.

Aktive Musikschüler bekommen derzeit über ihre Lehrkraft ein Formular zur Wiederanmeldung, Ummeldung oder Abmeldung für den Herbst 2020. Dieses Formular ist bis 15. Juni 2020 an die jeweilige Lehrkraft zu retournieren und beschreibt zudem den Umgang mit dem Schulgeld die Corona-Unterrichtswochen betreffend. Alle wartenden Schüler bekommen dieses Formular in den nächsten Tagen per Post.