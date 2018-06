Musikmittelschüler überführten die Liederdiebin

Die MMS Bergmannstraße brachte das Musical „Die drei Fragezeichen“ auf die Kulturhausbühne.

Dornbirn. Eine weltberühmte Sängerin, der man ihr Lied stiehlt, eine talentierte Nachwuchssängerin mit einer überehrgeizigen Mutter und drei jugendliche Spürnasen – das waren die Hauptzutaten des Musicals, das die rund 120 Dornbirner Musikmittelschüler am Wochenende auf die Bühne des Kulturhauses brachten. Alle zwei Jahre studiert die MMS Bergmannstraße unter Mitwirkung aller Musikmittelschüler ein Musical ein – heuer fiel die Wahl auf „Die drei Fragezeichen – Musikdiebe“.

Das Musical von Peter Schindler (Musik) und Boris Pfeiffer (Text) ist ein Stück aus der berühmten Kinderbuchreihe „Die drei Fragezeichen“. In „Musikdiebe“ führt es die drei Nachwuchsdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in die Welt der Musik: Aus dem Tonstudio der berühmten Sängerin Modena wurde ein Song gestohlen und im Internet verbreitet, gesungen von einer jungen Frau mit Goldmaske. Justus, Peter und Bob bieten ihre Hilfe an und begeben sich als Chorsänger getarnt ins Tonstudio, um dem Musikdieb mit dem schrägen „Stimmbruch-Song“ eine Falle zu stellen. Turbulente Recherchen führen die drei Fragezeichen zu Josy, einem jungen Mädchen, das zauberhaft singen kann. Schließlich gelingt es dem Ermittlertrio, die Mutter von Josy als Musikdiebin zu überführen. Eine Schlüsselrolle im Stück spielen neben den Hauptprotagonisten die geheimnisvollen „Leierschwänze“.