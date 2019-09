Musiklehrer bläst nun dem Land den Marsch

Pädagoge fordert in anhängigem Arbeitsprozess von seinem Dienstgeber ein höheres Gehalt. Er beruft sich dabei auf seine Erfahrung als langjähriger Musikschullehrer.

Befragt

In der gestrigen Verhandlung in dem anhängigen Arbeitsprozess wurden am Landesgericht Feldkirch der Kläger und der ehemalige Leiter der Mittelschule, der ihn als Musiklehrer angeworben hat, befragt. In der nächsten Gerichtsverhandlung sollen dann zwei Mitarbeiter der Schulabteilung der Landesregierung als Zeugen aussagen.