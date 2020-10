Musikkuriere im Einsatz für betagte Mitmenschen

Am vergangenen Wochenende waren erstmals die neuen „Musikkuriere“ im Namen der Stadt Hohenems im Einsatz und verbreiteten auf musikalischem Weg etwas Heiterkeit in der schwierigen Coronazeit!

Die musikalische Auflockerungsaktion wird organisiert und betreut von der Sozial- und Kulturabteilung der Stadt Hohenems mit Unterstützung der „Aktion Demenz“.

Dabei besuchen engagierte regionale Musiker von der Sozialabteilung ausgesuchte betagte Hohenemser, um ihnen – corona-konform bei Abstand im Freien – mit einigen Liedern etwas Fröhlichkeit und Abwechslung in den Alltag zu zaubern. Am Freitag war hierzu Liedermacher Alfred Bischof in Emsreute unterwegs, am Samstag das „Beislorchester“ im Erlach.