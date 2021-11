Musikensemble Jütz veröffentlicht neues Album als Schokolade

Weihnachten kann nicht früh genug kommen. Das hat sich wohl auch das schweizer-tirolerische Ensemble Jütz gedacht und mit "Süße Stille" ein besonderes Album herausgebracht. Die 14 darauf enthaltenen Stücke, teils jahreszeitliche Klassiker wie "Leise rieselt der Schnee", teils Eigenkompositionen, gibt es nämlich nur als Tafel Schokolade. Auf dieser findet sich neben dem schönen Artwork ein QR-Code, der zum Download führt.

Live sind Jütz in den kommenden Wochen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erleben. Die geplanten heimischen Tourstopps sind am 11. Dezember in Seekirchen, am 13. Jänner in Schladming, am 14. Jänner in Wörgl sowie am 15. Jänner in Hall in Tirol.