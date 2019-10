Musikanten tagten

Die Versammlung des Blasmusikbezirkes Bludenz fand vor kurzem im Hotel Post statt. Mit einem Ensemble der Harmoniemusik Dalaas eröffnete die Versammlung mit Blasmusikklängen.

Bezirksobmann Paul Dünser konnte neben Landesobmann Wolfram Baldauf auch Bezirkskapellmeister Helmut Schuler, sowie weitere Landes- und Bezirksfunktionäre und Bürgermeister Martin Burtscher begrüßen. Der musikalische Rückblick wurde anhand von den Mitgliedsmusikvereinen zugesandten Fotos dargestellt. Weiters fanden der Stabführerkurs, Musikstammtisch, Ehrung Jubilare auf dem Muttersberg statt. Das Jungbläserseminar wurde ein beliebtes Treffen von 85 jungen Musikanten, die eine musikalische Woche in Tschagguns verbrachten. Beim Jugendreferententreffen tauschten sich die Jugendverantwortlichen in den Musikvereinen aus. Obmann Walter Knapp (Harmoniemusik Dalaas) ließ das Bezirksmusikfest in Bildern und mit einigen Zahlen Revue passieren.