Musikalisches Lichtspiel zwischen Orient und Okzident in der Remise

Bludenz. Am 30. März 2019 gastiert das Ensemble von „Unter der Lanterne“ mit Andreas Paragouidakis-Fink, Aydin Balli, Martin Grabher, Florian King, Steve Pinter und Herbert Walser-Breuss in der Remise.

„Unter der Laterne“ ist ein künstlerischer Begegnungsraum, der die Zusammenkunft von traditioneller und neuer Musik aus dem Orient und Okzident feiert. Neue Kompositionen und bekannte Melodien aus Griechenland, der Türkei, Osteuropa, arabischen Ländern und dem Alpenraum treffen in diesem Konzertzyklus aufeinander und bilden die Grundlage für einen schöpferischen Dialog zwischen den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. „Die Konzertreihe ‚Unter der Laterne‘ ist ein experimentelles und improvisatorisches Zusammenspiel hochkarätiger Musikerinnen und Musiker – ein Paradebeispiel für künstlerische Vernetzung und landesweite Kooperation“, so Kulturstadtrat Christoph Thoma.

Das Projekt basiert auf der Idee des griechischen Musikers Andreas Paragioudakis-Fink, der seine musikalische Erfahrung teilen und einen künstlerisch gleichberechtigten Schaffensprozess in Gang setzen möchte. Von 2018 bis 2020 widmet er sich gemeinsam mit unterschiedlichen Musikerinnen und Musiker in zwölf Konzerten abwechselnden Themen. Die Beteiligten haben vorab ihre eigenen Ideen entwickelt und diese in Form von Kompositionen, Musik-Fragmenten und Skizzen in die gemeinsamen Proben einfließen lassen. Immer gleichbleibend ist die Haltung des „Unter der Laterne“-Konzepts: Im Mittelpunkt steht das Verbindende des gemeinsamen Musizierens.