Musikalisches Highlight in Koblach

Helbock-Syndikat bot "Der dritte Mann" und die "Ballade für Schönenbach" - als nächstes "Earth Wind & Fire" in der Dorf-Mitte.

Mit einer Hommage an Joe Zawinul und W. A. Mozart, aber auch mit Kompositionen von Helbock und seinem ehemaligen Lehrer und langjährigen Freund Madsen wurden auf der Bühne wahrlich alle Register gezogen. So wurde beispielsweise auch "The Third Man" jazzig neu interpretiert, und eine feine "Ballad for Schönenbach" zeigt die Heimatverbundenheit des Weltklasse-Musikers Helbock. Als Überraschung trat schließlich auch noch der österreichische Jazztrompeter Lorenz Raab auf die Bühne und komplettierte das Musikerlebnis vollends. Für die perfekte Sound-Abmischung sorgte Horst Langer. "Ein kapitales Konzert" oder "Oberste Musik-Liga" - so zwei der vielen Reaktionen aus dem Publikum. Mit dabei waren unter anderem die Musiker Gerhard "Bobby" Graf ("Die Zitternden Lippen") oder Thomas Schmidle sowie zahlreiche Fans wie Gertraud und Horst Vigl oder Elena und Jonathan Thaler.