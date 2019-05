Musikalischer Muttertag im Kolpinghaus

Der 1a-Klassen-Chor der MMS Bergmannstraße gestaltete die Feier der Senioren musikalisch.

Dornbirn. Anlässlich des Muttertages füllte sich das Kolpinghaus Dornbirn am Montag nicht nur bis auf den letzten Platz, es mussten noch weitere Stühle dazugestellt werden. Christa Ritter, die langjährige Leiterin der Treffpunkte, gab sich gleich zu Beginn sehr erfreut: „denn so viele Leute waren zu diesem Anlass noch nie da.“ Die Schülerinnen und Schüler des 1a-Klassenchors der Musikmittelschule Bergmannstraße gestalteten mit ihrer Klassenlehrerin Sonja Zuber die Feier musikalisch. Mit einem bunten Reigen, zusammengestellt von Michael Jagg (musikalischer Leiter), der den Chor auf der Gitarre begleitete, zogen die Mädchen und Buben wieder alle Register ihres Könnens. „Mama, du bist wunderbar“ und alles, was die Herzen der Mütter höherschlagen lässt, wurde gesanglich dargeboten. Mit ihren Soloeinlagen und Gedichtvorträgen überzeugten sie die anwesenden Eltern und Senioren, vor allem die Mamas, Omas und Uromas. Viel Applaus für ihren Auftritt bekamen die Schüler auch von Axel Girardelli, dem Direktor der Schule. Und was wäre ein Ehrentag der Mütter ohne Kaffee und Kuchen, auch den gab es nach Programmschluss bei einem geselligen Beisammensein.