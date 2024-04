Musikalischer Leckerbissen im Vinomnasaal

Das Jubiläumskonzert des Männergesangsverein Liederkranz Rankweil verspricht viel Qualität.

RANKWEIL. Der Männergesangsverein Liederkranz Rankweil lädt die Bevölkerung aus der Marktgemeinde Rankweil und dem Raum Vorderland am Samstag, 13. April, um 20 Uhr, Rankweiler Vinomnasaal zum großen Jubiläumskonzert ein. Der Rankweiler Traditionsverein feiert heuer sein 160-jähriges Bestehen und gibt unter dem Motto: „160 Jahre, denn singen tut gut“ die letzten 16 Jahrzehnte in den Mittelpunkt des Abends. Seit mehr als sechs Monaten laufen die Vorbereitungen der rund vierzig Aktiven mit dem neuen Chorleiter Lukas Breuss-Zeisler auf Hochtouren. Mehrere, verlängerte und verstärkte Proben hat der Rankweiler Chor schon durchgeführt. Der Männergesangsverein Liederkranz Rankweil mit Obmann Harald Regensburger freut sich auf einen unterhaltsamen Abend mit bekannten Hits aber neuen Liedern. Musikschule Rankweil-Vorderland Direktor Ingold Breuss am Klavier und Markus Zeisler am Schlagzeug und Xylophon wird den Männergesangsverein Liederkranz Rankweil musikalisch unterstützen. Vereinszweck ist die Pflege der Chormusik und die Förderung der Kameradschaft.VN-TK