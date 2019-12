Ländle TV nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise durch die Weihnachtszeit.

Auf der musikalischen Reise durch die Weihnachtszeit bereist Ländle TV Moderator Bernhard Winsauer verschiedene Orte im Ländle bis ins benachbarte Lindau und unterhält sich mit interessanten Gesprächspartnern in der jeweiligen besuchten Region. Vom Start der musikalischen Reise in Gargellen, wo Bernhard Winsauer auf den Sänger Falco Luneau sowie die Hausmusik Kraft trifft geht’s anschließend in das Bergdorf Bürserberg. In der Pfarrkirche zum heiligen Josef singt Opernsänger Gregor Wucher. Vor dem Heimatmuseum ertönen Alphornklänge von den Montafoner Alphornfreunden. Nachdem der alljährliche Weihnachtsmarkt bei der alten Säge in Lauterach besucht wird, singt im St. Josefskloster Lauterach der Männerchor Lauterach. Als Ziel der musikalischen Reise wird die Lindauer Hafenweihnacht bereist, wo Christine Nachbauer den Titel „Heiligobad“ sowie „My dream“ zu ihrem Besten gibt. Der Ausklang der musikalischen Reise findet wieder im Ländle statt vor dem Jonas Schlössle in Götzis mit dem Hohenemser Chor Joy mit dem passenden Titel „Weihnachten dahoam“.