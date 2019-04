Musikalische Leckerbissen der Chormusik

Am 26. April lädt die Musikmittelschule zum Konzert zweier besonderer Chöre.

Dornbirn. „MUSICANTI meets PIZZICANTO“ heißt das Motto bei einem Konzert am 26. April 2019 in der Pfarrkirche Oberdorf. Der Auswahlchor der Musikmittelschule Bergmannstraße PIZZICANTO und der niederländische Gastchor MUSICANTI singen Chorwerke für Oberstimmen aus verschiedenen Jahrhunderten. Dabei gelangen Werke von Francis Poulenc, Knut Nystedt, Zoltán Kodály, u.a. zur Aufführung.

„MUSICANTI aus Den Haag ist der Topchor der ‚Academy of Vocal Arts‛. Die begabtesten und motiviertesten Mitglieder des Haager Kinderchores führen in diesem besonderen Chor Chormusik auf hohem Niveau auf“, so Oskar Egle, Leiter des Dornbirner PIZZICANTO Chors.