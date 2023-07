Musikalische Feuerwerke der Emotionen

Die Orchesterkonzerte der Bregenzer Festspiele versprechen ein musikalisches Erlebnis der Extraklasse.

Das erste Orchesterkonzert am 24. Juli um 19.30 Uhr im Festspielhaus gestalten die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Omer Meir Wellber. Im Mittelpunkt des Abends steht Richard Strauss. Von der spätromantischen Tondichtung „Ein Heldenleben“ bis zur Tanzsuite nach Klavierstücken von François Couperin spannt sich der Bogen. Darüber hinaus hat das Publikum die Gelegenheit, eine Uraufführung des israelischen Komponisten Ayal Adler zu hören. Der in Jerusalem geborene Ayal Adler ist ein herausragender Komponist, dessen Werke weltweit aufgeführt werden. Omer Meir Wellber wird nicht nur dirigieren, sondern auch als Solist am Cembalo und Akkordeon brillieren.