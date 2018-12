Musikalische Einstimmung auf Weihnachten

Die Musikmittelschule Dornbirn lädt am 23. Dezember 2018 zum Weihnachtskonzert ein.

Dornbirn. Mit dem traditionellen Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Hatlerdorf stimmt die Musikmittelschule Dornbirn jedes Jahr auf das Fest der Feste ein. Schüler der 2a, 3a und 4a Klasse werden dabei ihr musikalisches und gesangliches Können unter Beweis stellen.

Auch die Schüler der ersten Klassen geben musikalische Kostproben ihres Könnens beim weihnachtlichen Vorspielabend am Freitag, 21. Dezember 2018, 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian im Oberdorf. Für den musikalischen Nachwuchs der Musikmittelschule ist dies der erste offizielle Auftritt. Die Erstklässler zeigen, was sie seit Schulanfang auf ihrem Instrument gelernt haben, unterhalten das Publikum mit einer kleinen Tanzeinlage und zum Abschluss singt der Klassenchor ein paar Weihnachtslieder. Der Eintritt ist gratis.