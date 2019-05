Musikalische Ehren für neues Klavier

Gemischtes Vorspiel der Musikschule Walgau mit Klavierübergabe begeisterte.

Mit Feelings entlockte Katrin Burtscher dem Saxophon besonders gefühlvolle Töne. Kilian Walter gab mit „Sonnenaufgang-Sonnenuntergang“ ein selbstkomponiertes Stück auf dem Klavier zum Besten. Nora Berthold zeigte schon großes Talent auf dem Cello. Marie Schnetzer begeisterte die Gäste mit einer romantischen Suite auf der Querflöte. Daran knüpfte Timna Hartmann mit Amy Quates „Light of Sothis“ auf dem Saxophon an. Zum Anschluss ließ Hanna Kaufmann mit dem selbstkomponierten „Tonaquarell aus der Ferne“ das frisch eingeweihte Klavier noch einmal in allen Klangfarben erklingen.

Musikschuldirektor Christian Mathis zeigte sich hoch erfreut darüber, dass mit dem hochwertigen Yamaha Klavier in der Vorarlberger Museumswelt den Musikschülern zugleich ein schöner Veranstaltungssaal für Vorführungen zur Verfügung gestellt werde. Zahlreiche Stücke begleitete Samuel Scott am Klavier. Besonderer Dank ging an Bürgermeister Eugen Gabriel für sein Engagement für die Musikschule über viele Jahre. Zu den Gästen zählten auch Gemeinderat Johannes Decker, Gemeindearchivar und Vorstandsmitglied Thomas Welte sowie der designierte Bürgermeister Walter Gohm. HE