Musikalische Botschaft im Klangraum Kirche

Buch. Rund 90 Mitwirkende engagierten sich beim Adventskonzert für den Frieden.

„The Dream of Freedom“ bewegte kürzlich die Besucherinnen und Besucher in der Pfarrkirche Buch. Eine klare Botschaft vermittelten dabei Musikanten und Sänger gleichermaßen. Die zeitgenössische Stückauswahl spiegelte die Themen Krieg und Gewalt wider, während die Zuversicht in musikalischer Form mehr als nur ein Traum war. Neben der Jungmusik „Kids on Dur“ und dem Musikverein Buch leistete auch die Chorgemeinschaft Hittisau ein hörbares Zeichen für ein friedvolles Miteinander. „Inspirierend und bewegend zugleich“, brachten es die Gäste auf den Punkt, ehe die Sängerinnen und Sänger aus Hittisau beim Umtrunk im Probelokal noch einige Kostproben ihres Könnens präsentierten. (MST)