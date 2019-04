„Musik zu 100 Prozent live gespielt“

Bregenzerwald-Premiere der Newcomer-Band „Holla … da spielt sich was!“ bei der Frühlingsparty in Langenegg.

Langenegg. Fünf kreative Musiker aus unterschiedlichsten Musikrichtungen haben es geschafft, ihre Begabungen zu einer neuen Formation zu vereinen. Was dabei herausgekommen ist, kann bei der Frühlingsparty am 4. Mai, 20.30 Uhr im Dorfsaal Langenegg erlebt werden. Die Frühlingsparty wird unter dem Motto „Mit Dirndl und Lederhosen in den Frühling“ gefeiert. Und die fünf „Holla“-Musiker werden bei ihrem ersten Auftritt im Bregenzerwald dafür sorgen, dass der Funke auf das Publikum überspringt.