Musik und Tanz auf der Donauinsel: "Afrika Tage" ab Freitag

Die Wiener Donauinsel steht ab Freitag wieder im Zeichen afrikanischer Kunst und Kultur: Zweieinhalb Wochen lang, bis 27. August, werden im Rahmen der "Afrika Tage" zahlreiche Konzerte und ein buntes Rahmenprogramm geboten. Die 14. Festivalausgabe wartet einmal mehr mit Tanz- und Trommelworkshops, Lesungen und einem großen Basar, auf dem afrikanisches Kunsthandwerk erstanden werden kann, auf.

Untertags können Besucher am Festivalgelände in der Nähe der Floridsdorfer Brücke zum Beispiel Performances des “besten männlichen Bauchtänzers”, wie es in der Ankündigung heißt, bewundern oder am Basar um Masken, Figuren, Trommeln und Schmuck feilschen. An den Gastroständen werden afrikanische Speisen und Cocktails angeboten. Darüber hinaus gibt es ein Kinderprogramm mit Geschichtenerzählern und einer Bastel- und Spielecke, einen Biergarten mit Live-Trommelmusik sowie Vorträge und Lesungen.