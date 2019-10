Musik- und Kunstfestival "Salam Orient" startet wieder

Das bewährte Musik- und Kunstfestival "Salam Orient" eint auch heuer wieder traditionelle und zeitgenössische Klänge aus verschiedenen Kulturen. Das Programm erstreckt sich unter anderem von den Maghreb-Ländern nach Syrien bis in den Iran. Vom 14. bis zum 23. Oktober finden an verschiedenen Wiener Spielstätten Konzerte von Künstlern wie Orwa Saleh, Basma Jabr und Mahan Mirarab statt.

Seinen Auftakt hat "Salam Orient" am 14. Oktober mit einer Uraufführung von Sängerin Basma Jabr und Oud-Spieler Orwa Saleh zusammen mit dem syrischen Jazzstar Basel Rajoub im Porgy & Bess. Den Sufi-Texten mit zeitgenössischem Einfluss folgt am Tag darauf Mahan Mirarab mit Nuancen aus orientalischen und jazzigen Elementen im Theater Akzent. Die Band Dudu-Tassa & The Kuwaitis bedient sich für ihre elektronischen Balladen wiederum am Pop und kreuzt alte irakische Stücke mit eigener Rockmusik. Sie ist am 20. Oktober im Flex zu erleben.