Musik und Geschichten in der Stadtbücherei

Mit einem spannenden Programm startet die Stadtbücherei Dornbirn in den Frühling.

Dornbirn. Schon fast zur Tradition geworden ist in der Stadtbibliothek eine kleine Reminiszenz an den St. Patrick’s Day, den irischen Nationalfeiertag. Musik und Geschichten von der grünen Insel sollen bei der Sonntagsmatinée am 17. März ab 10 Uhr Lust machen auf die Begegnung mit Irland und seinen Menschen. Wer einen musikalischen oder literarischen Beitrag leisten möchte, ist herzlich eingeladen seine Tin Whistle, Fidel oder Trommel mitzubringen. Auf jeden Fall dabei sind Hanno Platzgummer, Birgit Huber und Brigitte Walk – und dazu gibt es allerlei irische Köstlichkeiten.

Von Irland nach Ruanda geht es mit einem Vortrag von Barbara Achermann am Donnerstag, 21. März um 19 Uhr. In ihrem Buch „Frauenwunderland“ erzählt die vielfach ausgezeichnete Journalistin die Geschichte von Ruandas Frauen. Nach dem Bürgerkrieg hing das Schicksal des Landes an den Frauen. Sie wurden Unternehmerinnen, Politikerinnen und Aktivistinnen. Heute sind über die Hälfte der Unternehmen in Frauenhand.

Kreative Workshops