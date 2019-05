Musik ließ Spendenkasse klingeln

Peter Huber übergab den Spendenerlös vom zweiten Haselstauder Benefizkonzert.

Der Scheck wurde nun vergangene Woche in der Lebenshilfe in Götzis von Peter Huber an Alexander Schwantner (Fundraising & Projekte) sowie an Brigitte Nußbaumer (CliniClowns Vorarlberg) übergeben. „Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher, die so großzügig waren und das Konzert gemeinsam mit den Musikern wieder zu einem außergewöhnlichen Erlebnis werden ließen“, zeigte sich Peter Huber gerührt.