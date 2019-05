Musik, Kreativität und Freude waren Trumpf

Dornbirn war Austragungsort der 63. Internationalen Musischen Tagung.

Dornbirn. Es wurde gesungen, getanzt, musiziert, jongliert, gehäkelt, gekocht, gewerkt und vieles mehr. Einen Ausbruch an Kreativität und ein buntes Festival erlebten alle, die am vergangenen Freitag in Dornbirns Innenstadt unterwegs waren. Anlass war die IMTA, die Internationale Musische Tagung, an der sich 45 Schulen und Institutionen in den Kategorien Kunst, Werken, Musik und Tanz, Theater, Akrobatik, Sport sowie Kultur, Natur und Religion beteiligten. Zwischen dem Kulturhaus, wo die fulminante Eröffnung und ein Tagesprogramm stattfand, über den Marktplatz bis zur inatura als Schlusspunkt wurde entlang des IMTA-Weges an 30 Stationen die versprochene Vielfalt gezeigt. „Das besondere ist, dass es die 63. IMTA ist und davon die zehnte in Vorarlberg sowie die dritte in Dornbirn“, sagte Karin Engstler, für die es als Landesschulinspektorin gleichzeitig die letzte war. Die IMTA ist nicht nur ein jährlicher Weiterbildungstag für Lehrpersonen aus dem Vierländereck, sie verfolgt auch von Anfang an das Ziel, den musisch-kreativen Fächern an den Schulen ausreichend Raum zu geben.