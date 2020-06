Musik als Brücke zum „Zemmasi“

„Sappralott Boys“ begeisterten im Hof des Antoniushaus am Blasenberg die Bewohner

FELDKIRCH Traditionell am Dienstagnachmittag wird im Antoniushaus am Blasenberg zum „Zemmasi“ und zum gemeinsamen Singen bei Live-Musik und schönen Klängen eingeladen. Dies war durch das Besuchsverbot in Pflegeheimen zum Schutz vor COVID 19 zuletzt nicht möglich. Um den Bewohnern des Hauses in dieser Zeit dennoch etwas Freude zu bereiten, lud die Leiterin der Tagesbetreuung Karin Blenke daher zum Freiluft-Musikvergnügen auf dem Balkon ein. Die „Sappralot Boys“ spielten in sicherem Abstand im Hof des Antoniushaus auf, und ließen trotz gewahrter Distanz bei den Bewohnern des Pflegeheims auf dem Balkon und bei den Gästen im Garten beste Stimmung aufkommen.

Bei herrlichem Sonnenschein erklangen die schönsten Melodien vor dem Antoniushaus. „Eine Herde weißer Schafe“ und „Sierra Madre“ begeisterten bei dem Auftritt ebenso wie der Klassiker „Schornsteinfeger, bring mir Glück.“ Mit viel musikalischer Leidenschaft und Herz gelang es Herbert Egle an der Ziehharmonika, Walter Nachbaur an der Gitarre, Manfred Speckle an Gitarre und Bass sowie Günther Halbeisen am Schlagzeug, den Hausbewohnern auf dem Balkon etwas Glück in ihren Alltag zu bringen. Der Slogan der „Sappralot Boys“ lautet „Musik ist für die Seele“, und dem wurde der begeisternde Auftritt mehr als gerecht. Lang anhaltender Applaus schallte von den glücklichen Bewohnern und Schwestern des Antoniushauses vom Balkon herab. HE