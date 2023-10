Musical "My Fair Lady" in Baden in bunter Opulenz

An der Bühne Baden wird fleißig Sprachunterricht erteilt: Regisseur Michael Lakner, künstlerischer Leiter des Hauses, hat mit einem namhaft besetzten Ensemble den Musical-Klassiker "My Fair Lady" bunt und unterhaltsam im Stadttheater inszeniert und die Handlung kurzerhand in die Kurstadt verlegt. Dementsprechend groß war der Premierenerfolg am Samstagabend.

Die Story vom Blumenmädchen Eliza, das von zwei Hagestolzen zur Lady umgemodelt wird, hat Lakner durchaus hinterfragt. Zwei Machos in unser woken Gegenwart, kann das überhaupt noch funktionieren? Es kann, wenn man mit Oliver Baier als Higgins und Christoph Wagner-Trenkwitz als Pickering zwei komödiantische Kaliber zur Verfügung hat, die auch reichlich Sinn für Ironie und Zwischentöne mitbringen. Eliza wiederum, gespielt von der aus Bayern stammenden Patrizia Unger, wird mit ursprünglich stoasteirischem Idiom ausgestattet ("es greant so grean") und spielt diese Pointe mit trefflicher Herbheit sympathisch aus.

Auch bei den weiteren Rollen schöpft Lakner aus dem Vollen: Andreas Steppan ist ein idealer Müllkutscher, der auch in Frack und Zylinder den egoistischen Proleten durchscheinen lässt und damit auch noch als Abbild heimischer Polit-Kultur dient. Chris Lohner ist eine strahlende Mutter Higgins, Sylvia Rieser ein Juwel von Haushälterin. In den Umbaupausen wiegen sich Pfingstrosen im leisen Windhauch, Ausstatterin Alexia Riedl ist opulente Optik zu verdanken, Choreografin Anna Vita hat die Tanzszenen schwungvoll gestaltet.

(S E R V I C E - Alan Jay Lerner/Frederick Loewe: "My Fair Lady". Regie: Michael Lakner, musikalische Leitung: Michael Zehetner. Mit Patrizia Unger, Oliver Baier, Christoph Wagner-Trenkwitz, Chris Lohner, Andreas Steppan. Bühne Baden. Weitere Aufführungen bis 31. Dezember. Tickets und Information: Tel. 02252/22522, )