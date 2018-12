Musical "Elisabeth" vor Schönbrunn mit Douwes und Seibert

Das Musical "Elisabeth" ist kommendes Jahr in einem ganz speziellen Ambiente zu erleben. Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) bringen es in den Ehrenhof von Schloss Schönbrunn, wo am 5. und 6. Juli zwei konzertante Aufführungen gegeben werden. Nun stehen auch die Hauptdarsteller fest: Pia Douwes ist, wie schon bei der Uraufführung 1992, in der Titelrolle zu erleben, Mark Seibert gibt den "Tod".

Das Musical von Michael Kunze und Sylvester Levay über das Leben von Kaiserin Elisabeth wird musikalisch vom Orchester der VBW umgesetzt. Der restliche Cast für das Open-Air-Event soll im Frühjahr 2019 vorgestellt werden. VBW-Musicalintendant Christian Struppeck freute sich in einer Ankündigung vom Donnerstag jedenfalls über die “schönste und wohl passendste Kulisse für das Musical überhaupt”.