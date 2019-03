Music meets literature

Die Stadtbücherei Dornbirn lud zum St. Patricks Day.

Dornbirn. Irland ist nicht nur bekannt für seine atemberaubende Landschaft und wunderbare Musik, auch in Sachen Literatur hat die grüne Insel Großes hervorgebracht. Man denke nur an James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett, Bram Stoker, William Butler Yeats, George Bernard Shaw usw. Was liegt also näher den höchsten irischen Feiertag – den St. Patrick´s Day – in einer Bibliothek zu feiern? So geschehen letzten Sonntag in der Stadtbücherei Dornbirn, die zur „grünen Matinee“ lud.