Museum der Moderne Salzburg zeigt Kokoschka-Schau

Im Bestand des Museums der Moderne Salzburg befindet sich fast das gesamte druckgrafische Werk von Oskar Kokoschka. Aus diesem Schatz hat Kuratorin Barbara Herzog eine Schau gestaltet, die die Arbeiten in den Kontext ihrer jeweiligen Entstehungszeit setzt. "Kokoschka war auch ein politischer Künstler", sagte Museumsleiter Thorsten Sadowsky am Freitag bei der Präsentation der Ausstellung.

Schon während seines Kunststudiums in Wien hat Kokoschka sich mit Druckgrafiken beschäftigt. In der Spätphase seines künstlerischen Schaffens nahmen Lithografien und Radierungen einen erheblichen Stellenwert ein. Die Ausstellung spannt unter dem Titel “Oskar Kokoschka – Das druckgrafische Werk im Kontext seiner Zeit” in acht Kapiteln einen Bogen über die gesamte Schaffenszeit des 1886 in Pöchlarn geborenen Künstlers. Rund 200 Blätter werden präsentiert. “Wir zeigen in dieser Ausstellung die künstlerische und persönliche Entwicklung von Kokoschka. Er ist ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts”, meinte Herzog.