Museen in Spanien feierten Besucherrekorde

Spaniens Museen verzeichneten 2023 ein regelrechtes Besucherrekordjahr. Allein das weltberühmte Prado-Museum in Madrid zog im vergangenen Jahr über 3,2 Millionen Menschen an. Das sind rund 33 Prozent mehr als im Vorjahr und ein historischer Besucherrekord.

Pablo Picasso zog im vergangenen Jahr auch ungewöhnlich viele Kunstinteressierte in die Picasso-Museen in Barcelona und seiner andalusischen Geburtsstadt Málaga. Das ganze Jahr über feierte Spanien das 50. Todesjahr des Kubismus-Gründers mit Sonderausstellungen. Das Picasso Museum Málaga, das zeitgleich auch sein 20-jähriges Bestehen feierte, registrierte mit fast 780.000 Besuchern rund 60.000 mehr als in seinem bisherigen Besucherrekordjahr 2019.

Vielleicht waren auch das die Gründe, warum in Madrid die Besucherzahlen im Königin Sofia Museum und im Thyssen-Museum leicht rückläufig waren. Hinzu kam im Sommer die Eröffnung einer neuen Museums-Perle in der spanischen Hauptstadt. Die 40.000 Quadratmeter große Galerie der Königlichen Sammlungen ist in Spanien der spektakulärste Museumsneubau seit der Eröffnung des Guggenheim-Museums in Bilbao. Velázquez, Goya, Rubens, Tizian, Bernini, El Greco, Caravaggio: Neben Altmeistern zeigen die Galerías Reales auch Erstausgaben des "Don Qujote" bis hin zu einem Hitler-Mercedes. In nur wenigen Monaten besuchten 336.058 Personen das neue Museum zwischen der Madrider Kathedrale und dem Königspalast.