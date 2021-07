Murtalbahn-Unfall: Zugverkehr wieder mit Anfang der Woche

Nach dem glimpflich verlaufenen Entgleisen der Murtalbahn im Salzburger Lungau Freitagfrüh mit 17 zumeist leicht verletzten Personen, wird der Zugverkehr mit Anfang nächster Woche wieder aufgenommen. "Die Gleise sind nur leicht beschädigt", teilte Gerhard Harer, Geschäftsführer der Steiermark Bahn und Bus (StB) am Samstag der APA mit. Die auf den Schienen verbliebenen beiden Garnituren wurde schon abgeschleppt und begutachtet. Der Schaden stellte sich als gering heraus.

Unterdessen grübelten Experten des Bahnbetreibers, wie der 32 Tonnen schwere Triebwagen aus der Mur gehievt werden könnte. "Wir sind am Ausarbeiten eines Bergekonzeptes", sagte Harer. Durch die steile Hanglage sei es am wahrscheinlichsten, von der anderen Seite der Mur eine eigene Zufahrt zu bauen, um mit einem speziellen Kran das in den Fluss gestürzte Fahrzeug herauszuheben. Den Zeithorizont der Unternehmung und anfallende Kosten dazu könne man aber erst in der kommenden Woche genauer nennen. Dass der Triebwagen im Wasser ein Totalschaden wäre, glaubte Harer aber nicht. "Wir haben alte, aber sehr stabile Fahrzeuge."