Murenabgang sorgt für Teilsperre der Brenner-Autobahn

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Ein Richtung Norden fahrender Pkw wurde gegen 2.40 Uhr von der Mure erfasst. Dabei gab es keine Verletzten, wie die Tiroler Polizei Dienstagfrüh vermeldete. Die A13 musste zwischen der Grenze zu Italien und Brennersee zunächst vollständig gesperrt werden.

Die Fahrbahn Richtung Süden konnte nach ersten Aufräumarbeiten wieder freigegeben werden. Die Fahrbahn Richtung Norden bleibt vorerst gesperrt. Die Aufräumungsarbeiten seien derzeit noch im Gange, hieß es von der Landespolizeidirektion Tirol gegen sechs Uhr früh. Demnach wurden umgehend örtliche Umleitungsmaßnahmen eingerichtet und der Lkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden in Italien angehalten. Der Pkw-Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird örtlich über die B 182 (Brennerbundesstraße) umgeleitet.