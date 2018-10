Murdoch führender Kandidat für Musk-Nachfolge bei Tesla

Der scheidende Chef von Twenty-First Century Fox, James Murdoch, hat einer Zeitung zufolge bisher die besten Chancen auf die Nachfolge von Elon Musk als Chairman von Tesla. Murdoch habe Interesse an dem Posten signalisiert, berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf zwei mit den Überlegungen vertraute Personen. Allerdings würden weiter Alternativen erwogen.

Stellungnahmen der genannten Personen und Konzerne waren zunächst nicht zu erhalten. Musk und die US-Börsenaufsicht SEC hatten einen Rechtsstreit über irreführende Twitter-Nachrichten mit einem Vergleich beigelegt. Unter anderem gibt Musk für drei Jahre das Amt des Chairman bei dem E-Auto-Bauer ab, eine dem deutschen Aufsichtsratschef vergleichbare Position. Vorstandschef darf er dagegen bleiben.