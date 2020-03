Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit in Tschechien

In Tschechien darf man künftig nur mit Mundschutz ins Freie gehen. Das hat die Regierung am Mittwoch angeordnet. Die Pflicht gilt ab Donnerstag, berichteten Medien. Da es im Land immer noch einen Mangel an Schutzmitteln und Schutzmasken gibt, reicht es aber, wenn man zumindest ein Tuch oder einen Schal trägt.

Zuvor hatten schon einige Städte, Regionen oder Verkehrsbetriebe diese Pflicht angeordnet. Die Regierung sei unterdessen dabei, die Schutzmittel für die Bevölkerung im Ausland zu beschaffen. In den kommenden Tagen sollten mehrere Flugzeuge das Material aus China importieren.

Am Mittwochvormittag waren in Tschechien 464 Infektionen registriert, um 81 mehr als 24 Stunden zuvor. Bisher ist kein Patient gestorben, der Zustand von drei Personen war aber laut Ärzten ernst.