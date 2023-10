Mumok zeigt Piérons Wartezimmer der anderen Art

Wir alle kennen sie, und die wenigsten sind Fans davon: Wartezimmer. Der französische Künstler Benoît Piéron verbrachte viel Zeit in solchen, erkrankte er doch bereits als Kind schwer. Seine Erfahrungen damit verarbeitet er künstlerisch, um selbstbestimmt Zuschreibungen wie "gesund" und "krank" etwas entgegenzusetzen. Das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig (mumok) im Wiener Museumsquartier zeigt bis 7. Jänner seine erste museale Einzelausstellung "Monstera deliciosa".

In dem Raum finden sich rund zwei Dutzend Sessel, mehrere kleinere Tische, ein Kleiderständer samt einem dreiteiligen Kostüm, das aus recycelten Krankenhausleintüchern angefertigt wurde und in dem der Künstler dem Wartezimmer und den Zuschreibungen für kranke Personen entfliehen könnte. Auch ist ein mit kleinen rosa Steinen gefüllter Nasswischwagen, in den es kontinuierlich von der Decke tropft, vorhanden. Es wirkt fast so, als wäre die Installation an dieser Stelle undicht, als würde die Realität in diesen surrealen, pastellfarbenen Ort eindringen, an dessen Wänden sich sanft Schatten von Blattwerk bewegen und die Decke als bunter Himmel erstrahlt.