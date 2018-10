Mumienlichter zu Halloween

Einfach und gruselig – Halloween-Deko ist schnell selbst gemacht.

Dornbirn. Kinderseite. Im Oktober sind die Geister los: In zwei Wochen feiern wir Halloween! Da ziehen nicht nur die Kinder in schaurigen Kostümen von Haus zu Haus, sondern es steigt auch so manche „Grusel-Sause“. Richtig schaurige Stimmung kommt dabei nur auf, wenn die vier Wände auch unheimlich dekoriert sind. Sehr schnell gemacht, dafür umso wirkungsvoller sind Halloween-Windlichter im Mumien-Look. Für die Upcycling-Deko benötigt man Materialien, die man wahrscheinlich eh zu Hause hat: leere Gläser, Teelichter, Klebestoff sowie Verbandsmaterial aus Mullbinden.