Rund um den großen „Muntafuner Buratag“ kam am Schrunser Kirchplatz auch die atemberaubende Multimedia-Show „Montafoner Zeitreise“ an zwei Abenden zur Aufführung.

Mit zwei Beamern werden in 15 Minuten gleichzeitig Kirchturm und Sakristei des Münsters einerseits und das Gemeindeamt andererseits so bespielt, dass der Zuschauer oft gar nicht mehr weiß, wohin er oder sie zuerst schauen sollte. In der Show, die erstmals aus Anlass des 70 Jahr-Jubiläums von „Montafon Tourismus“ zu sehen war, wird auf einer rasanten Zeitreise die Geschichte des Tales Montafon erzählt und zuletzt nimmt natürlich auch die Geschichte und Entwicklung des Tourismus im Tal breiten Raum ein.