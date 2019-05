Münchener Valentin-Musäum zeigt Zeichnungen aus "Titanic"

Karikaturen, bitterböse Zeichnungen und bewusst geschmacklose Titelbilder: Das Münchner Valentin-Karlstadt-Musäum zeigt in einer Sonderausstellung rund 80 Zeichnungen aus dem Satiremagazin "Titanic". "Seit 2009 gibt es im Valentin-Museum zum Comic-Festival München alle zwei Jahre eine Sonderausstellung. Das Grundthema Humor passt hier natürlich besonders gut rein", sagte Heiner Lünstedt.

Lünstedt, der am Dienstag durch die Ausstellung führte, leitet das Festival und organisierte die Schau, für die er nach eigener Aussage “ganz schön buddeln musste”. Gebuddelt hat er unter anderem bei ehemaligen und aktuellen Titanic-Karikaturisten, in der Redaktion selbst, bei privaten Sammlern und dem Caricatura-Museum in Frankfurt.