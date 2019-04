Mülldetektive der VS Wallenmahd im Einsatz

Die Drittklässler befreiten die Umgebung ihrer Schule von Abfällen.

Dornbirn. Frühjahrsputz ist derzeit auch in der Natur angesagt! Vor kurzem machten sich die drei dritten Klassen der VS Wallenmahd mit ihren Lehrpersonen auf den Weg, den Müll in der nahen Umgebung der Schule zu sammeln. In Begleitung einiger engagierter Eltern und perfekt ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken, die von der Stadt Dornbirn zur Verfügung gestellt wurden, wurde eifrig nach Müll gesucht.