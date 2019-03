Mühlberger überzeugte als Etappenzweiter in Katalonien

Radprofi Gregor Mühlberger hat am Donnerstag auf der schweren vierten Etappe der Katalonien-Rundfahrt mit einem Spitzenergebnis aufgezeigt. Der Niederösterreicher belegte in La Molina Platz zwei. Mühlberger musste sich nur dem neuen Gesamtführenden Miguel Angel Lopez aus Kolumbien um 16 Sekunden geschlagen geben. In der Gesamtwertung ist Hermann Pernsteiner als 20. bester Österreicher.

Mühlberger mischte als einer von nur zwei Fahrern aus einer zwischenzeitlich 23 Mann starken Ausreißergruppe nach 150 km auch am Schlussanstieg zur Skistation nach La Molina noch um den Tagessieg mit. Gegen Lopez, den Kletterer mit dem Spitznamen “Superman”, hatten aber auch der 24-jährige Bora-Profi und sein spanischer Fluchtgefährte Marc Soler das Nachsehen. In der Gesamtwertung liegt Mühlberger mit 11:19 Minuten Rückstand auf Rang 38.

Der bisherige Leader Thomas De Gendt aus Belgien verlor auf der zweiten Pyrenäen-Etappe schnell den Anschluss an die Spitze. Lopez geht mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Briten Adam Yates in die drei abschließenden, nicht mehr ganz so anspruchsvollen Etappen. Der Niederösterreicher Pernsteiner, der 1:55 Minuten nach dem Tagessieger als 22. in La Molina ankam, liegt 3:56 Minuten zurück. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.