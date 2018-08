Mühlberger Etappensieger bei Benelux-Rundfahrt

Mühlberger vor Heim-WM in guter Form

Mühlberger vor Heim-WM in guter Form ©APA (AFP)

Radprofi Gregor Mühlberger hat im Vorfeld der Heim-WM in Innsbruck seinen ersten Saisonerfolg gefeiert. Der 24-Jährige aus dem Bora-Rennstall setzte sich am Samstag auf der 6. und vorletzten Etappe der Benelux-Rundfahrt in Sittard nach 182 km mit drei Sekunden Vorsprung auf die vom Belgier Tim Wellens angeführten Verfolger durch.

Bei der Tour de France war der Niederösterreicher mit Helfer-Aufgaben ausgelastet gewesen, nun darf er immer öfter seine eigene Chance wahrnehmen. Nach dem Erfolg bei Rund um Köln 2017 münzte der Ex-ÖRV-Meister seine starke Form ein weiteres Mal in einen Sieg um. In der weiterhin vom Slowenen Mataj Mohoric (Bahrain) angeführten Gesamtwertung verbesserte sich Mühlberger mit 47 Sekunden Rückstand an die zehnte Stelle.