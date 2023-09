Djokovic bei US Open im Viertelfinale, Swiatek schied aus

Topfavorit Novak Djokovic hat bei den Tennis-US-Open zum 13. Mal das Viertelfinale erreicht und steht nun gegen Taylor Fritz vor seiner bisher schwierigsten Aufgabe. Der 36 Jahre alte Grand-Slam-Rekordsieger bezwang den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo im Achtelfinale am Sonntag mit 6:2,7:5,6:4. Im Frauen-Bewerb ist Titelverteidigerin Iga Swiatek ausgeschieden. Die Polin unterlag Jelena Ostapenko mit 6:3,3:6,1:6 und verliert damit auch die Weltranglisten-Führung.

Swiatek scheiterte an ihrer Angstgegnerin Ostapenko, die auch das vierte Duell mit der 22-Jährigen für sich entschied. Nach gewonnenem ersten Satz kam die topgesetzte Swiatek immer weniger mit dem aggressiven Spiel der Lettin zurecht. Die Weltranglisten-21. dominierte die Partie mit ihren wuchtigen Grundschlägen und gewann nach 4:3-Führung im zweiten Satz sieben Spiele in Serie. Swiatek wirkte ratlos und musste sich nach 1:48 Stunden geschlagen geben.

"Normalerweise spiele ich am Anfang schlecht. Ich weiß nicht, was mit meinem Spiel passiert ist", sagte die Polin. Durch ihr Aus wird die Belarussin Aryna Sabalenka nach den US Open Platz eins in der Weltrangliste übernehmen. Swiatek stand seit 75 Wochen in Serie an der Spitze. Bei ihren Premieren als Weltranglistenerste schafften dies nur Steffi Graf und Martina Hingis über einen längeren Zeitraum. "Es hat mir sehr viel bedeutet. Es war auch sehr ermüdend", sagte die vierfache Grand-Slam-Turniersiegerin. "Ich hätte es geliebt, diesen Rekord noch etwas zu verlängern."