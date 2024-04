MS-Patientin: Airline verschlampt ihren Rollstuhl

Nach der Landung stellt MS-Patientin Sonja fest, dass die Fluglinie ihren Rollstuhl verloren hat. In ihrer Verzweiflung teilt sie ihre Geschichte auf TikTok – mit überraschendem Erfolg.

Sonja Schönhaar aus dem deutschen Baden-Württemberg genoss sechs herrliche Urlaubstage mit ihrer 14-jährigen Tochter in der Türkei, trotz der Herausforderungen ihrer Multiplen Sklerose (MS). Ihr Rollstuhl begleitete sie, was es der 48-Jährigen ermöglicht, trotz ihrer Krankheit ein relativ eigenständiges Leben zu führen. Der Hinflug verlief reibungslos, doch der Rückflug mit SunExpress entwickelte sich für sie zu einem Desaster. Frustriert wandte sie sich daraufhin an die sozialen Medien.

Beim Hinflug war es scheinbar unproblematisch, Sonjas Rollstuhl als Sperrgut mitzunehmen und den Akku separat im Handgepäck zu transportieren. Im Gegensatz dazu stellte sich beim Rückflug heraus, dass dies nicht möglich war, wie sie in einem Video berichtet. Trotz ihrer Bemühungen, ihre Erfahrung zu teilen, ist sie oft den Tränen nahe und muss ihre Erzählung unterbrechen. Am Check-in-Schalter von SunExpress in Antalya wurde plötzlich erklärt, dass der Akku aufgrund seiner Voltzahl nicht mitgenommen werden könne, während der Rollstuhl mittransportiert werden könne.

Am Flughafen: Der Rollstuhl ist weg

Nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen wartet Sonja vergeblich auf ihren Rollstuhl. Sie bat das Bodenpersonal um Hilfe, jedoch konnte auch dieses nicht weiterhelfen. Am SunExpress-Schalter wurde ihr lediglich geraten, eine E-Mail mit ihrem Anliegen zu senden. Sonja tat dies mehrmals, erhielt jedoch keine Antwort. "Ich habe MS, ich bin angewiesen auf den Rollstuhl", betont sie. Ohne ihn wären Einkäufe, Spaziergänge mit ihrem Enkel oder ihre ehrenamtliche Arbeit nicht mehr möglich. "Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll."

Glückliches Ende

Das Video erhielt auf TikTok eine enorme Resonanz, wurde 10 Millionen Mal angesehen, geliked und geteilt. Zahlreiche Nutzer verlinkten die Fluglinie in ihren Beiträgen, und einige schickten das Video sogar an deutsche Fernsehsender. Die Aktion war erfolgreich: Ein paar Tage später veröffentlichte Sonja ein Update-Video. Ein Mitarbeiter von SunExpress nahm Kontakt mit ihr auf und versprach, sich der Angelegenheit anzunehmen. Inzwischen hat Sonja ihren Rollstuhl zurückerhalten und ist überglücklich. Zudem erhielt sie von "sternTV" einen neuen, reisetauglichen Rollstuhl-Akku als Geschenk. Dies zeigt, dass soziale Medien auch positive Veränderungen bewirken können.

