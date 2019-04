MS Oesterreich auf 3. Jungfernfahrt

Der Gründonnerstag war ein Freudentag für die Freunde der MS Oesterreich, für die Marktgemeinde Hard als Standort und für alle Freunde historischer Schiffe.

Nach der Segnung durch Diözesanbischof Benno Elbs stach das im ursprünglichen Art déco Stil neu aufgebaute Schiff zur Jungfernfahrt auf dem Bodensee auf. Es war bereits der 3. derartige Freudentag, denn anno 1928 war MS Oesterreich als erstes Motorschiff auf dem Bodensee in Betrieb genommen worden. Der Luxusliner wurde dann zu Kriegszeiten ziemlich demoliert und erst nach Kriegsende wieder als Fahrgastschiff in Betrieb genommen. Allerdings entsprach die Einrichtung nicht mehr dem ursprünglichen Stil.

Inzwischen sind mehr als 8 Millionen Euro investiert worden, dazu kam eine neue Landküche für die Hohentwiel und das MS Oesterreich – insgesamt knapp 9,5 Mio. Euro. De EU, das Land Vorarlberg und erfreulich viele Gesellschafter und Paten trugen zu den Kosten bei, ebenso die Region Bodensee, also auch die Anrainer samt dem Fürstentum Liechtenstein. Der letzte Schaufelraddampfer und das erste Motorschiff sind jetzt im Verbund unterwegs, als „historische Schifffahrt Bodensee“. Beide Schmuckstücke liegen in Hard, fahren aber natürlich auch andere Häfen an. Charter- und Themenfahrten stehen auf dem Programm, für die Bordgastronomie zeichnet Haubenkoch Heino Huber verantwortlich. Den Gästen der Jungfernfahrt hat gemundet, was aufgetischt wurde. Wie meinte doch der Küchenchef des MS Oesterreich: „Was der Heino nicht mit rechts schafft, das schaff’ ich mit links.“